الاحتلال يحكم على المعتقل محمد كبها بالسجن المؤبد وغرامة مالية

الوكيل الإخباري-حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "سالم"، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين شيقل على الأسير محمد مروح كبها من قرية طورة جنوب جنين.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن الأسير كبها معتقل منذ 24/12/2020، والاحتلال هدم منزله بتاريخ 10/2/2021، المكون من طابقين ومساحته 180 مترا، ويأوي 4 أطفال ووالدتهم.



يذكر أن عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكاما بالسّجن المؤبد ارتفع إلى 549 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم كان للأسير عبد الله البرغوثي، ومدته 67 مؤبداً.

وفا