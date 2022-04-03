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الأحد، 03-04-2022 02:36 م

الاحتلال يحكم على المعتقل محمد كبها بالسجن المؤبد وغرامة مالية

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الوكيل الإخباري-حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "سالم"، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين شيقل على الأسير محمد مروح كبها من قرية طورة جنوب جنين.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن الأسير كبها معتقل منذ 24/12/2020، والاحتلال هدم منزله بتاريخ 10/2/2021، المكون من طابقين ومساحته 180 مترا، ويأوي 4 أطفال ووالدتهم.


يذكر أن عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكاما بالسّجن المؤبد ارتفع إلى 549 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم كان للأسير عبد الله البرغوثي، ومدته 67 مؤبداً.

 

وفا

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