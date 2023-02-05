الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اتخاذ أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الأحوال الجوية

الأشـغال تعلن الطوارئ المتوسطة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

مطالبة بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالاردن

هل تنتقل الحمى القلاعية للإنسان عبر اللحوم المطهية ؟ .. الغذاء والدواء تجيب

مساعدات إنسانية سعودية للمتضررين من فيضانات باكستان - صور

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وثلوج على ارتفاع 1100 متر غداً الاثنين

الكواليت: يجب استثناء الأغنام من قرار اغلاق أسواق المواشي ولا يمكن الحكم على أسعار اللحوم الآن

الأردن يعزي تشيلي بضحايا حرائق الغابات

الأحد، 05-02-2023 04:33 م

الاحتلال يحوّل أسيرا من مخيم جنين إلى الاعتقال الإداري

n9oCC


الوكيل الإخباري-حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير خالد سرحان خالد عرعراوي، من مخيم جنين، الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور عقب انتهاء فترة حكمه.

اضافة اعلان


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن سلطات الإحلال حوّلت الأسير عرعراوي، الى الاعتقال الإداري التعسفي، وذلك عقب انتهاء فترة حكمة البالغة شهرين ونصف، علما انه معتقل منذ تاريخ 3/12/2022.


وأضاف، أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
b8Oiq

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 45 دونما ووقف البناء بمنشآت غرب سلفيت

ljs7c

لليوم التاسع: الاحتلال يواصل إجراءاته المشددة على أريحا

اضراب

إضراب المدارس في الضفة الغربية المحتلة اليوم

عكرمو

الشيخ صبري: تحريض الاحتلال لن يُضعف دفاعنا عن الأقصى

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار عن أريحا

اسير

الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزل زوجة الأسير وليد دقة في باقة الغربية

أخبار متعلقة
hf5k1

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان وفتى جنوب جنين

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

الاحتلال يفتش

الاحتلال يداهم منزلا في الزبابدة

احتلال 9

الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

00

جنين: الاحتلال يقتحم موقع مستوطنة "جنيم" ويحتجز شابا

احتلال 9

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين