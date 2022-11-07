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الإثنين، 07-11-2022 04:34 م

الاحتلال يحوّل أسيرة من طولكرم للاعتقال الإداري

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الوكيل الإخباري-حوّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الأسيرة رغد الفني (24 عاما) من محافظة طولكرم للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

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وكان الاحتلال قد اعتقل الأسيرة الفني في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما يرفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا إلى 3 أسيرات، وهن: بشرى الطويل، وشروق البدن، والفني.


يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 820 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل و3 أسيرات، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).

 

 

وفا

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