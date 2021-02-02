الاحتلال يخطر بإزالة سياج حول أرض زراعية في سبسطية

الوكيل الإخباري - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة سياج حول أرض زارعية في بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال سلمت المواطن مصطفى يوسف سكر إخطارا بإزالة السياج المحيط بأرضه والقريب من الموقع الأثري في بلدة سبسطية.

المصدر : وفا

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