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الخميس، 09-02-2023 09:08 ص

الاحتلال يخطر باخلاء أربع عائلات من منازلها في خربة حمصة الفوقا

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الوكيل الاخباري - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أربع عائلات من خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، بإخلاء مساكنهم بحجة التدريبات العسكرية.

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وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر العائلات الأربع المكونة من 32 مواطنا معظمهم من الأطفال، بإخلاء مساكنهم اليوم الخميس من الساعة 8:30 صباحا وحتى  الساعة 11:30 ظهرا.


وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت قبل أسبوع عائلات أخرى بالطرد من مساكنها في الخربة لمدة عشرة أيام متفرقة خلال شهر شباط الجاري، وبداية شهر آذار المقبل.


ويعاني الفلسطينيون في مناطق عديدة من الأغوار من الطرد من مساكنهم عدة مرات سنويا لإجراء التدريبات، وعادة يتم إجراء التدريبات خلال فصل الشتاء، ما يضاعف المشقة على المواطنين بسبب الظروف الجوية الصعبة.


وتلحق هذه التدريبات خسائر كبيرة بالمحاصيل الزراعية للمواطنين الفلسطينيين، كما أن مخلفاتها تشكل خطرا كبيرا على حياتهم.


وفا


 




 

 


 

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