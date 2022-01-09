الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي : 7 شركات تقدمت لعطاء تطوير تطبيق سند

الكسبي: مباشرة العمل على "الصحراوي" بعد اسبوعين

اكثر من 5 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة

اطلاق خدمات الجيل الخامس خلال أيام في المملكة

المناطق المُعرضة للأمطار الغزيرة في المملكة مساء اليوم

رئيس الوزراء: ملف الاستثمار تشتت بسبب انعدام البيئة التنافسية

تعاقدات بـ 4 ملايين دينار لاحضار ادوية وعلاجات لمرضى كورونا

مليون دينار مخصصات الطعام في مستشفى الجامعة الأردنية سنوياً

الغبين مديرا لمكتب جلالة الملك العسكري

الضمان تدعو جمهورها للاطلاع على ومضاتها التأمينية عبر حساباتها

الأحد، 09-01-2022 02:19 م

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 400 متر في العيسوية

10162138711026269513211748870453


الوكيل الإخباري-أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بالاستيلاء على قطعة أرض في بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن بلدية الاحتلال في القدس، أخطرت المقدسي علي درباس بالاستيلاء على قطعة أرض يملكها بمساحة 400 متر وسط بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.


وقال درباس لـ"وفا": "قبل نحو سنتين، جاءت بلدية الاحتلال ووضعت إشعارًا بالاستيلاء على الأرض، بزعم أنها ساحة عامة منذ التسعينيات"، مؤكدًا أنه لم يعلم بالاستيلاء على أرضه طوال هذه السنوات، إلا عندما قامت بلدية الاحتلال بوضعٍ لافتة فيها، بادعاء أنها ساحة عامة؛ من أجل بناء مدرسة، وأشار إلى أنه خاض معارك قضائية مع البلدية (بلدية الاحتلال) لكن دون جدوى.


وأضاف، أنه يملك أوراق ملكية لقطعة الأرض منذ عام 1980، وسيعيد تقديمها الى المحكمة الاسرائيلية غدًا.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0VHto

مستوطنون يهاجمون فعالية لزراعة أشتال حرجية شمال غرب نابلس

888888888888888888888888888888888888888

نابلس: الاحتلال يغلق مدخل منطقة المسعودية بالمكعبات الاسمنتية

475891-2045537899

مستوطنون يستهدفون قطيع مواشٍ وإخطارات هدم في المغيّر

c2ef6265-a721-4d02-933b-af458e5ed98b_16x9_1200x676

تراجع جديد على حالة الأسير ناصر أبو حميد ولا رد حول طلب الإفراج عنه

احتلال5

الاحتلال يعتقل فتى وشابا من بيت لحم

main_image61d94c2b266c3

فلسطينيات يتبرعن بـ41 خاتم ذهب لتوسعة مسجد - فيديو

أخبار متعلقة
9999155158

القدس: الاحتلال يستولي على حاويتي نقل بضائع وخزاني مياه ويفكك بركسا

zwlEi

الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية

ouCJk

إصابات بمواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب

OIF

الاحتلال يشرع بتجريف أراض على المدخل الشرقي لحي الشيخ جراح في القدس المحتلة

OIP (1)

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

93128

الاحتلال يداهم عدة منازل غرب جنين ويسرق مبلغا ماليا