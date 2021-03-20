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السبت، 20-03-2021 02:26 م

من أراضي قرى حارس وسرطة وبروقين

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 17 دونما غرب سلفيت

احتلال
توضيحية


الوكيل الإخباري - أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، بالاستيلاء على 17 دونما من أراضي قرى حارس وسرطة وبروقين غرب سلفيت.

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وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، خلال تصريحات صحافية ، بأن سلطات الاحتلال تنوي فتح طريق تربط بين مستوطنة بركان والشارع المسمى "عابر السامرة".


وأضاف: نتوقع أن يتم الاستيلاء أضعاف ما تم اخطارنا به، بسبب درايتنا بطبيعة الشارع الذي يستعد الاحتلال لشقه، حيث تختلف الأرقام في الواقع عن تلك التي يتحدث عنها الاحتلال في الاخطارات.

 

المصدر : وفا 

 

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