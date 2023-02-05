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الأحد، 05-02-2023 03:52 م

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 45 دونما ووقف البناء بمنشآت غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالاستيلاء على 45 دونما في ديراستيا، وبوقف العمل والبناء بـ8 منشآت، غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية دير استيا معاذ سلمان "إن قوات الاحتلال سلّمت اخطارا بالاستيلاء على 45 دونما تعود ملكيتها لورثة المواطن مصطفى منصور من بلدة ديراستيا، بمنطقة تعرف "جبل الذيب" شمال البلدة، المحاذية لمستوطنة "عمنوئيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين".

وأوضحت مصادر لـ " مراسل "وفا" ، ان سلطات الاحتلال سلّمت 8 مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل ومنشآت، في منطقة "الصفحة" ببلدة دير بلوط.

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