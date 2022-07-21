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الخميس، 21-07-2022 02:47 م

الاحتلال يخطر بهدم خيام ومنشآت في تجمع أبو النوار شرق القدس

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الوكيل الاخباري- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من المواطنين الفلسطينيين القاطنين في تجمع أبو النوار البدوي شرق القدس المحتلة بإخلاء مساكنهم وخيامهم ومنشآتهم أو هدمها.اضافة اعلان


وقال الناشط أبو عماد الجهالين، إن سلطات الاحتلال سلمت عددا من المواطنين الفلسطينيين من تجمع أبو النوار إخطارات بهدم منازلهم خلال أسبوعين من تاريخه، وإلا ستنفذ عمليات هدم واسعة بحق التجمع.

يذكر أن أرض التجمع الذي يقطنه البدو مملوكة بالكامل مسجلة في "الطابو" لأهل بلدة عناتا المجاورة، ويقطن هذا التجمع حوالي 181 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال.

وفا

 




 

 


 

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