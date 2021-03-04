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الخميس، 04-03-2021 04:04 م

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بهدم سبعة منازل للمواطنين شرق يطا جنوب الخليل.

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وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال أخطرت سبعة مواطنين بهدم منازلهم في منطقة ماعين شرق يطا وهم: عمر جبريل حمامدة ومنزله بمساحة 130 مترا مربعا، وعلي إسماعيل حمامدة وتبلغ مساحة منزله 140 مترا مربعا، وموسى كامل مخامرة وتبلغ مساحة المنزل 150 مترا مربعا، وإبراهيم محمد خليل دبابسة صاحب مشغل حجارة ومنزل سكني بمساحة 130 مترا مربعا، وطارق زياد حمامدة صاحب منزل سكني تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، وجهاد عيسى حمامدة منزل مساحته 140 مترا مربع، ورائد ابراهيم أبو عرام منزل بمساحة 140 مترا مربعا.


وأشار الى ان قوات الاحتلال استهدفت مساكن المواطنين في منطقة ماعين وهدمت العشرات خلال العام المنصرم.

 

المصدر : وفا

 

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