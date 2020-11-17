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الثلاثاء، 17-11-2020 11:22 ص

الاحتلال يخطر بهدم منازل في الخليل

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الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية تواني، والركيز، وصارورة، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

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وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عدة منازل في منطقة التواني، والركيز، وصارورة شرق يطا، وقامت بإلصاق أوامر الهدم على جدران المنازل، عرف من أصحابها: حاتم مخامرة، ورسمي محمد، وهي عبارة من منازل من الطوب والصفيح، ووحدة صحية تعود للمواطن جميل رباع في المنطقة المذكورة؛ بحجة البناء بدون ترخيص.


وأشار العمور، إلى أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 14 منزلا في المنطقة ذاتها خلال الشهر الجاري، وذلك لغرض التوسع الاستيطاني لمستوطنات "كرمئيل" و "افيجال" و "حفات افيجال" و "ماعون"، المتاخمات لأراضي المواطنين هناك.


 




 

 


 

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