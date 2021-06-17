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الخميس، 17-06-2021 03:51 م

الاحتلال يخطر بهدم منازل وآبار مياه شرق يطا جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري - سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارات بهدم ثمانية منازل، وعدة آبار مياه في منطقة الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

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وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال سلمت المواطنين في منطقة الجوايا شرق يطا إخطارات بهدم ثلاثة منازل، وبركسا، وغرفة زراعية، و4 آبار لتجميع مياه الأمطار.


وقال إن الإخطارات توزعت كالآتي: منزل مكون من طابقين تعود ملكيته للمواطن علي محمد حسين الشواهين، ومنزل آخر مكون من طابقين بمساحة 120 مترا للمواطن عبد حماد الجمل النواجعة، ومنزل وبئر مياه للمواطن أحمد حماد الجمل النواجعة، وبئر مياه قديمة لعائلة محمد حسين الشواهين، وبركس وغرفة زراعية يملكهما المواطن موسى حسن الشواهين، وبئر مياه للمواطن محمد حسين حماد الشواهين.


كما أخطر الاحتلال بهدم خمسة منازل في منطقة الأصيفر الواقعة بالقرب من مستوطنة "بيت يسير" المقامة على اراضي المواطنين شرق يطا.


وقالت مراسلتنا إن ملكية المنازل تعود لكل من: المواطن ابراهيم محمد أبو قبيطة ثلاثة منازل سكنية من الطوب والصفيح مساحة كل منزل 50 مترا مربعا تأوي 22 فردا، ومنزلا مساحته 50 مترا يملكه المواطن عباس محمد أبو قبيطة يأوي ستة أفراد، ومنزلا بمساحة 50 مترا للمواطن محمد محمود ابو قبيطة ويأوي 11 فردا .

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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