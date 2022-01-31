الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة: لم نُهمل أي ملاحظة خلال المنخفض

نداء لحل مشكلة الحفر الامتصاصية في دير علا

حبس مواطنين اثنين لمدة 3 سنوات بعد ثبوت فسادهما

الزراعة: استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية

إصابة رئيس الديوان الملكي بكورونا

مختبر بيولاب يرصد أولى حالات لـ 'المتحور الخفي'من أوميكرون في الأردن

الإمارات تستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال

الرياطي حاضر في مجلس النواب - صورة

الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات بين البلدين

الخرابشة: انقطاعات الكهرباء غير مقبولة.. وهناك فرصة للتحسين

الإثنين، 31-01-2022 01:46 م

الاحتلال يخطر بهدم منزلين وغرفتين في مسافر يطا

Y7Km0


الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزلين وغرفتين سكنيتين، وصورت أخرى في مسافر يطا جنوب الخليل.

اضافة اعلان


وأوضح منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال سلمت اخطارا بهدم منزل الفلسطيني خالد ربعي في قرية التوانة الذي تقدر مساحته بـ80 مترا، ومنزل حافظ الهريني المكون من طابقين بمساحة 200 متر، وغرفة سكنية من الطوب والصفيح في منطقة صارورا تعود ملكيتها الى سعيد العمور، وأخرى في منطقة الفخيت لصاحبها فؤاد العمور.


وجرت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال تصويرها بركسا زراعيا لعائلة سليمان العدرة في منطقة التوانة، حيث تصدى المواطنون لقوات الاحتلال.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
05112868531418985820151763781623

الاحتلال يجبر شقيقين من جبل المكبر على هدم منزليهما قسرًا

9b51c588f84de538b40b57ab0221f6ab-jpg-53584733069784181

الاحتلال يعتقل 29 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة

20210525114031

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

900x450_uploads,2022,01,31,2ae70c08e0

قوات الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها جنوب وغرب غزة

image_editor_output_image-1557995311-1643616636181

اعتقال ثلاثة شبان والاعتداء على اثنين منهم من قطنة وبيت عنان

525672

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من محافظة أريحا

أخبار متعلقة
05112868531418985820151763781623

الاحتلال يجبر شقيقين من جبل المكبر على هدم منزليهما قسرًا

EkCST

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء ويعتقل فلسطينيا شرق طوباس

imgid541721

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 197 وتشرد سكانها

الاحتلال-يجبر-عائلة-جابر-على-هدم-بيتها-في-حي-وادي-الجوز-بالقدس-المحتلة-بحجة-عدم-الترخيص

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

9999153805

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل

9999156817

الاحتلال يهدم منزلا وبئرين وبركسين في مسافر يطا