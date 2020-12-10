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الخميس، 10-12-2020 12:48 م

بذريعة عدم ترخيص منزله

الاحتلال يخطر بهدم منزل باحث مقدسي في القدس

هدم
من المصدر


الوكيل الإخباري - أخطرت سلطات الاحتلال ، اليوم الخميس، بهدم منزل الباحث في شؤون القدس، وعضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدية سلوان، فخري أبو ذياب، والكائن في حي وادي البستان في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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ولفت أبو ذياب إلى أن سلطات الاحتلال، تتذرع بعدم الترخيص لهدم منزله، موضحاً أنه دفع غرامات مالية بقيمة 100 ألف شيكل لإعداد الأوراق اللازمة للترخيص، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على الهدم، وترفض ترخيص المنزل، بأي شكل من الأشكال.


وأفاد الباحث أبو ذياب، أن شرطة الاحتلال، ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، اقتحمت منزله صباح اليوم وسلمته إخطاراً بهدمه. 

وأشار أبو ذياب إلى أن إقدام الاحتلال على عمليات الهدم ورفض الترخيص، يأتي في إطار سياستها لملاحقة المقدسيين، وهدم منازلهم وتهجيرهم، لصالح الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

وبيّن أبو ذياب، أن نحو 80 منزلاً في حي البستان، تم إخطارها مسبقاً بالهدم، وتضم نحو 1600 مواطن، 63% منهم أطفال معرضون للتشرد في أي وقت.

ويأتي إخطار سلطات الاحتلال، بهدم منزل الناشط فخري أبو دياب، بعد أقل من 24 ساعة على كشفه عن حفريات تجري أسفل السور الشرقي للمسجد الأقصى، والقريبة من تلة ترابية مرتفعة تفصل بين العين وأساسات الأقصى وباحاته.


وازدادت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد الإعلان عن (صفقة القرن) وخطة الضم التي ينفذها الاحتلال، ويطبقها فعلياً بمشاريعه الاستيطانية التوسعية المتواصلة.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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