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الإثنين، 02-01-2023 04:42 م

الاحتلال يخطر بهدم منزل في مسافر يطا جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم منزل في مسافر يطا، جنوب الخليل.

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وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت تجمع ماعين بمسافر يطا، وصورت منزل المواطن الفلسطيني رائد بدوي محمد، المخطر مسبقا بالهدم، كما سلمت المواطن الفلسطيني  عايد علي حمامدة من التجمع ذاته إخطارا بهدم منزله.


وفي السياق ذاته، منع مستوطنون، رعاة الأغنام من الدخول إلى أراضيهم ومراعيهم في منطقتي الثعلة، وأم الخير شرق يطا.


وفا

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