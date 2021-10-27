الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العريقات والمحاميد وملحم

وزير التربية : إعادة المعلمين المحالين للإستيداع الى التربية

المباشرة بتنفيذ مشروع التكييف المستدام لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد

لجنة المرأة في الأعيان تزور مدينة العقبة

توقيع اتفاقية أردنية أوكرانية لدعم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا

فلسطين: 6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر رفح

علان لـ الوكيل: كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%

اللجنة القانونية النيابية تلتقي أحزابا أردنية

الاحتلال يخطر بهدم منشآت في بيت لحم

الأربعاء، 27-10-2021 04:14 م

الاحتلال يخطر بهدم منشآت في بيت لحم

83916a3499e7be908f31dc400c0be786-1000x600


الوكيل الاخباري- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم ووقف البناء بغرف زراعية وبركسات لتربية المواشي والأغنام وبئر للمياه في قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال أخطر بهدم أربع غرف زراعية تعود للمواطنين فلسطينيين فؤاد سعيد شوشة ومحمد عبد الفتاح شوشة ونبيل سعيد شوشة، و"بركسين" يملكهما جلال رجا زيادة وعبد الله خضر زيادة، وإضافة بناء لمنزل شريف ناجي خلاوي، بحجة عدم الترخيص.

اضافة اعلان

 

المصدر: وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_e91184255891f8da6339782a91004c2a

سلطات الاحتلال تغير أسماء شوارع ومعالم في القدس المحتلة

unnamed (1)

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر رفح

unnamed

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

7024a8c6-7d91-40b0-a4ba-aadf0624f716

الاحتلال يمنع إقامة حفل ترفيهي بالقدس

انا لله وانا اليه راجعون-01

وزارة المياه تنعى والد الدكتور جهاد المحاميد

3ecf3e62-6c89-41b8-9bcf-e303735c3987

لليوم الثاني..الاحتلال يواصل التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

أخبار متعلقة
09155423231003049638387313113687

الاحتلال يستدعي فلسطينيا من الشواورة شرق بيت لحم

اعتقال8

الاحتلال يعتقل اسيرا محررا من بيت لحم

unnamed-1

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء جنوب شرق بيت لحم

162246733181512100

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

احتلال 2

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

328a8a48-813e-4729-b2ab-9643b0468468

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في القدس