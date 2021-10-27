الاحتلال يخطر بهدم منشآت في بيت لحم

الوكيل الاخباري- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم ووقف البناء بغرف زراعية وبركسات لتربية المواشي والأغنام وبئر للمياه في قرية واد رحال جنوب بيت لحم.



وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال أخطر بهدم أربع غرف زراعية تعود للمواطنين فلسطينيين فؤاد سعيد شوشة ومحمد عبد الفتاح شوشة ونبيل سعيد شوشة، و"بركسين" يملكهما جلال رجا زيادة وعبد الله خضر زيادة، وإضافة بناء لمنزل شريف ناجي خلاوي، بحجة عدم الترخيص.

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المصدر: وفا