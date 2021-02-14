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الأحد، 14-02-2021 03:44 م

في منطقة "بطن العين"

الاحتلال يخطر بهدم 15 منزلا في بلدة يتما جنوب نابلس

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة عشر مواطنا من بلدة يتما جنوب محافظة نابلس إخطارات بهدم منازلهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في إن الاحتلال سلم خمسة عشر مواطنا من سكان "حاظورة" في منطقة "بطن العين" ببلدة يتما إخطارات بهدم منازلهم.

وعرف من بين المواطنين، شادي نجار، ومعين نجار، ونضال صنوبر، وإبراهيم مطيع، وأحمد توفيق نجار، ويزيد خضير، ومحمد أحمد نجار، وأنس نجار.

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المصدر : وفا 

 

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