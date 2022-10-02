الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل في مسافر يطا بالخليل

الوكيل الاخباري- سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اخطارات لهدم 8 منازل في قريتي الديرات وارفاعية بمسافر يطا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الديرات واخطرت بهدم 4 منازل، 3 منها مأهولة ورابع قيد الإنشاء.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ارفاعية وسلمت اخطارات بهدم 4 منازل مأهولة وقامت بتصوريها.



وأكد العمور إن هناك استهدافا واضحا ومتواصلا لجميع التجمعات والقرى في مسافر يطا، وذلك للسيطرة على المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان الاسرائيلي العنصري الذي يستهدف المنطقة.

بترا