الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل وبركتين زراعيتين في نابلس

الوكيل الاخباري - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 10 إخطارات هدم للفلسطينيين في قرية فروش بيت دجن، شمال شرق نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفـا"، إن الاحتلال سلّم أهالي القرية 10 إخطارات هدم، وهي: ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واحد منها أنشئ قبل عام 1967، واثنان لبركتين زراعيتين.



بدوره، أفاد رئيس مجلس فروش بيت دجن عازم حج علي لـ"وفـا"، بأن أغلب الإخطارات جاءت في شارع المدارس في القرية، مشيرا إلى أن الاحتلال كان قد سلّم أهالي القرية ثلاثة إخطارات أخرى يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الإخطارات ثلاثة عشر إخطارا خلال أربعة أيام فقط.



وفا

