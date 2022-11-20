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الأحد، 20-11-2022 02:42 م

الاحتلال يخطر بوقف البناء بثلاثة مساكن في خربة حمصة

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الوكيل الإخباري- اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء بثلاثة مساكن، في خربة حمصة، بالأغوار الشمالية الفلسطينية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة وادي الجوفة في خربة حمصة، وشرعت بتصوير مساكن المواطنين الفلسطينيين، وأخطرت المواطن علي افريج سالم أبو الكباش، ونجله حكم، بوقف البناء بمسكنين يعودان لهما، إضافة إلى إخطار بوقف البناء لمساكن تعود ملكيتها للمواطن جعفر عبد الباسط بشارات في تجمع حمصة التحتا.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت الخربة قبل عشرة أيام، وصورت منشآت المواطنين الفلسطينيين وأخطرت عائلات بوقف البناء فيها.

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وفا

 




 

 


 

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