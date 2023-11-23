الاحتلال يخطر بوقف البناء بستة منازل في الخضر جنوب بيت لحم

الوكيل الاخباري-

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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في ستة منازل قيد الإنشاء، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "اللوح" غرب البلدة وأخطرت بوقف البناء في ستة منازل، عُرف من أصحابها: شادي عيسى دعدوع، وعماد حسن أبو صرة.يُذكر أن قوات الاحتلال صعدت انتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين في بلدة الخضر، خاصة في منطقة "أم ركبة"، من خلال إخطارات هدم المنازل ووقف العمل فيها، كذلك إغلاق الطرق، وهدم الغرف الزراعية، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.