الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الصفدي: يجب محاسبة اسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها

فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

شهداء وجرحى في قصف على رفح جنوبي غزة

المقاومة تصيب 1600 جندي اسرائيلي باعاقات منذ بدء الحرب بغزة

الفايز: الهدنة في قطاع غزة تشكل انتصارا للمقاومة الفلسطينية وحماس

صحة غزة : قررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى

ثوانٍ حبست الأنفاس... كيف انقذت مكالمة على 911 حياة رضيعة ووالدتها - فيديو

هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب كوستاريكا

الغذاء العالمي: 2.2 مليون شخص في غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة

وسائل إعلام: كاميرون يزور الشرق الأوسط

عاجل

فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

الخميس، 23-11-2023 12:26 م

الاحتلال يخطر بوقف البناء بستة منازل في الخضر جنوب بيت لحم

اخطار بالهدم.jpg-1a328f7a-1161-42fa-b9e1-61121a98f404


الوكيل الاخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في ستة منازل قيد الإنشاء، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "اللوح" غرب البلدة وأخطرت بوقف البناء في ستة منازل، عُرف من أصحابها: شادي عيسى دعدوع، وعماد حسن أبو صرة.

يُذكر أن قوات الاحتلال صعدت انتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين في بلدة الخضر، خاصة في منطقة "أم ركبة"، من خلال إخطارات هدم المنازل ووقف العمل فيها، كذلك إغلاق الطرق، وهدم الغرف الزراعية، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120232395916247661617

فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

000_34226A3

شهداء وجرحى في قصف على رفح جنوبي غزة

444

المقاومة تصيب 1600 جندي اسرائيلي باعاقات منذ بدء الحرب بغزة

GettyImages-1721792825

صحة غزة : قررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى

مخيم بلاطه.jfif-973b4f48-da12-4792-bb23-e7fa161c7144

الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم بلاطة: شهيد وإصابتان ومداهمة منازل

Va9Z4

الغذاء العالمي: 2.2 مليون شخص في غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة

أخبار متعلقة
O8f7NM5KICGilY8rA5US6PINgFAPlgpOegMWBYyS

الاحتلال يقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم

اعتقالات.jpg-e9cfd785-dbff-4567-8932-86506c344a24

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من بيت لحم

GettyImages-1235800773

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالاختناق ويمنع آخرين من قطف ثمار الزيتون في تقوع

00063654171813048651050475152416

إصابتان احداهما خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في حوسان

27077e1c4ecf62633165390baebfe5f8

الاحتلال يعتدي على فلسطيني ويستولي على مركبته شرق بيت لحم

1697641710-1703768897

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق بيت لحم