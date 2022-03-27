الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل وشبكة كهرباء جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء والعمل بمنزل وبشبكة خطوط كهرباء في قرية "التوانة" بمسافر يطا جنوب الخليل.

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وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية، وسلمت المواطن فضل أحمد ربعي، إخطارا بوقف العمل والبناء بمنزله قيد الإنشاء، وأخطرت بوقف العمل بشبكة الكهرباء المخصصة لتزويد ما يزيد عن 400 نسمه من سكان تلك المنطقة بالكهرباء.



وأشار إلى أن الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين الفلسطينيين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب، لحملهم على ترك منازلهم وأراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية المنتشرة هناك.



ويسعى الاحتلال إلى تنفيذ مخطط استيطاني يهدف إلى ربط سلسلة مستوطناته المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا، بدءا من مستوطنة "كرمئيل" وصولا إلى مستوطنة "سوسيا"، وتشكل قرية "التوانة" وصمود الأهالي وتمسكهم بأراضيهم فيها سدا في وجه الاحتلال يحول دون تنفيذ تلك المخططات.

وفا

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