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الأربعاء، 17-11-2021 02:52 م

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منطقة أبو سود جنوب بيت لحم

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الوكيل الإخباري-أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء وكل أشكال العمل في منطقة أبو سود ببلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

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وأفاد الناشط أحمد صلاح لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحم منطقة "أبو سود"، وسلمت الفلسطيني محمود علي سليم موسى إخطارا بمنع البناء أو إحداث أي تغيير في المنطقة البالغة مساحتها 100 دونم.


يشار الى أن منطقة "أبو سود" تتعرض منذ سنوات الى هجمة استيطانية، ويمنع فيها البناء، وتخللها هدم منزل الفلسطيني علي سليم موسى 8 مرات، إضافة الى منازل أخرى.

 

وفا

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