الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزلين وبركس جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف العمل في منزلين وبركس زراعي، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع "ام لصفه" التابعة لبلدة خلة الميه شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل في منزلين قيد الانشاء يعودان للمواطن محمد حسن داود وتبلغ مساحته (260 مترا)، واسماعيل جبر سلامة ومساحته (180 مترا)، بالإضافة الى بركس زراعي مساحته (80 مترا).

وفا

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