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الثلاثاء، 29-03-2022 02:35 م

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزلين وبركس في يطا جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل في منزلين وبركس وجدران استنادية في منطقه الخالدية جنوب شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

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وذكر منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخالدية، وأخطرت بوقف العمل في منزلي الشقيقين أحمد وخليل عيسى اليتيم، وبركس مملوك للمواطن خليل عيسى اليتيم، وجدران استنادية تعود ملكيتها للأشقاء أحمد ومحمود وابراهيم عيسى اليتيم.


واستنكر العمور، ممارسات سلطات الاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينين وتوسيع رقعة الاستيطان في بلدات وقرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيشون فيها منذ عشرات السنين، ودعا للتصدي لجميع هذه المحاولات، والإصرار على البناء في المناطق التي تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.

 

وفا

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