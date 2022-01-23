الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

الوكيل الإخباري-سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارا بوقف بناء سلاسل حجرية، للفلسطيني تيسير ناجي، من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

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وقال ناجي (70 عاما) لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال سلمته اخطارا بوقف العمل في بناء السلاسل الحجرية، واقتلاع ما يقارب 200 شجرة زيتون في منطقة "بنات بر" غرب البلدة، وإعادة الأرض على ما كانت عليه بحجة أنها منطقة أثرية.



يذكر أنه قبل عدة أيام أخطرت قوات الاحتلال الفلسطيني صالح الشنار بإخلاء خمس دونمات من أرضه واقتلاع 60 شجرة زيتون في منطقة "خلة القمح" شمال بلدة كفر الديك، كما استولى مستوطنون على 4 دونمات من أراضي البلدة وسيجوها وزرعوها بالأشجار.



وفا

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