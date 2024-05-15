الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام تعلن عن عملية ضخمة وقتل عدد كبير من الجنود

أوامر ملكية جديدة في السعودية

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في حي الزيتون بغزة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

تغير ملموس على حالة الطقس بالمملكة يوم الجمعة

مستشفى المقاصد يحصل على شهادة نموذج الإمتياز

جامعة اليرموك تنظم يوما علميا لتعزيز الإبداع عبر المشاركة الفاعلة

شهيد و جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قرار صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الملك يترأس وفد الأردن المشارك في القمة العربية بالبحرين

الأربعاء، 15-05-2024 10:00 م

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في حي الزيتون بغزة

قصف-غزة-1


الوكيل الاخباري - استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه باستهدافه الهمجي للمدنيين العُزَّل في منازلهم وفي الشوارع، بمختلف مناطق القطاع، سيما المجازر التي يرتكبها في مدينة غزة ومحافظة الشمال.

وأشار المكتب، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن جيش الاحتلال خلف بعد انسحابه جزئيا من حي الزيتون دمارا كبيرا بنسفه مربعات سكنية كاملة وتدمير العيادة الصحية و 4 مدارس في محيطها بشكل كامل، فضلا عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء غالبيتهم لم يتسن الوصول إليهم لانتشالهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عمليات-القسام-1

القسام تعلن عن عملية ضخمة وقتل عدد كبير من الجنود

غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

سيناتور أميركي: يمكن ضرب غزة بقنابل خارقة للتحصينات بدل النووي

نتنياهو-رئيس-وزراء-الكيان-الصهيوني-2311202301

نتنياهو: نحن لسنا ولاية تابعة للولايات المتحدة

main_image6644b3a6d3ae3

رويترز: مصر رفضت طلب إسرائيل فتح الحدود أمام سكان غزة

1111111

العفو الدولية: ما يجري بغزة يسلط الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين

11850445-1700579708

ارتفاع عدد شهداء غزة لأكثر من 35 ألف

أخبار متعلقة
_118681299__118301952_gettyimages-1232301267-1

بلينكن: عملية إسرائيل برفح كان لها تأثير سلبي

888

نيويورك تايمز: 80% من المدارس والجامعات بغزة دُمرت

main_image663b84231ef43

الإعلام الحكومي بغزة يحذر من موجة تجويع جنوب القطاع

٢

أوستن يبحث مع غالانت ملفات الحرب

غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

إعلام غزة: 520 شهيدا في مخيم النصيرات

قصف غزة 2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580

حكومة غزة: الاحتلال يسعى لإخلاء بيت حانون وجباليا