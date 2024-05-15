الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في حي الزيتون بغزة

الوكيل الاخباري - استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه باستهدافه الهمجي للمدنيين العُزَّل في منازلهم وفي الشوارع، بمختلف مناطق القطاع، سيما المجازر التي يرتكبها في مدينة غزة ومحافظة الشمال.



وأشار المكتب، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن جيش الاحتلال خلف بعد انسحابه جزئيا من حي الزيتون دمارا كبيرا بنسفه مربعات سكنية كاملة وتدمير العيادة الصحية و 4 مدارس في محيطها بشكل كامل، فضلا عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء غالبيتهم لم يتسن الوصول إليهم لانتشالهم.

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