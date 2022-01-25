الاحتلال يخلي منزلا بالقوة في بلدة الطور تمهيدا لهدمه

الوكيل الإخباري-أخلت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة وفا نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت عائلة كرامة على إخلاء منزلها المكون من طابقين في البلدة المذكورة بالقوة، واعتدت على قاطنيه، تمهيدا لهدمه، بحجة البناء دون ترخيص.



وسبق عملية الهدم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى محيط المنزل، ومنع الطواقم الصحفية من الاقتراب من المكان.

وفا