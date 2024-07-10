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الأربعاء، 10-07-2024 09:28 ص

الاحتلال يداهم عدة منازل في الخليل

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الوكيل الاخباري- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عددا من منازل الفلسطينيين وفتشها، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وذكر الناشط في البلدة محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية وانتشرت في منطقة "صافا" شمال البلدة، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين عقب تحطيم أبوابها، وألقت قنابل الصوت داخلها ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال.


وأضاف، أن الاحتلال تعمد خلال التفتيش تحطيم أثاث وزجاج النوافذ، وإتلاف مقتنيات الفلسطينيين، مخلفا دمارا كبيرا قبل انسحابه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


 




 

 


 

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