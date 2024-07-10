الاحتلال يداهم عدة منازل في الخليل

الوكيل الاخباري- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عددا من منازل الفلسطينيين وفتشها، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

اضافة اعلان



وذكر الناشط في البلدة محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية وانتشرت في منطقة "صافا" شمال البلدة، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين عقب تحطيم أبوابها، وألقت قنابل الصوت داخلها ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال.



وأضاف، أن الاحتلال تعمد خلال التفتيش تحطيم أثاث وزجاج النوافذ، وإتلاف مقتنيات الفلسطينيين، مخلفا دمارا كبيرا قبل انسحابه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

