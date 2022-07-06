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الأربعاء، 06-07-2022 08:14 ص

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في بيت لحم

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الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عددا من المنازل في بيت لحم وفتشتها.

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وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل تعود لعائلة العمور وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها المواطنين، طلال عيسى العمور، ورأفت محمود العمور .


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل الأشقاء ناصر وحمدي وهناء معروف الأطرش، في قرية الولجة غرب المدينة وعبثت بمحتوياتها، حيث احتجزهم جنود الاحتلال وأخضعوهم للتحقيق قبل إطلاق سراحهم.

 

وفا


 




 

 


 

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