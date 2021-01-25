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الإثنين، 25-01-2021 01:15 م

احتجزت معدات لتأهيل طرق

الاحتلال يداهم قرية كردلة

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية كردلة، واحتجزت معدات لتأهيل وشق طرق خلال عملها في القرية.

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وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال داهمت القرية، واحتجزت جرافة، ومركبة خلال عملهما في تأهيل طرق زراعية.


يذكر أن قوات الاحتلال تستولي على المعدات والجرافات بشكل شبه يومي، وتمنع العمل في شق الطرق الزراعية في مختلف مناطق الأغوار، وتفرض غرامات مالية كبيرة على أصحابها مقابل استردادها.

 

المصدر : وفا

 

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