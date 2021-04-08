الاحتلال يداهم منازل في قباطية جنوب جنين

الوكيل الإخباري -اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عدداً من المنازل.



وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال داهمت منازل أيمن محمود نزال، والأسير المحرر شادي الاصهب، وأحمد ماهر زكارنة، وسعد محمد أبو الرب، وعبثت بمحتوياتها واستجوبت أصحابها دون أن يبلغ عن اعتقالات.



المصدر : وفا

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