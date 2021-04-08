الاحتلال يداهم منازل في قباطية جنوب جنين

الوكيل الإخباري -اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عدداً من المنازل.
وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال داهمت منازل أيمن محمود نزال، والأسير المحرر شادي الاصهب، وأحمد ماهر زكارنة، وسعد محمد أبو الرب، وعبثت بمحتوياتها واستجوبت أصحابها دون أن يبلغ عن اعتقالات.
المصدر : وفا
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة