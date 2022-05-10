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الثلاثاء، 10-05-2022 08:16 ص

الاحتلال يداهم منازل في قرية رمانة غرب جنين

مداهمات


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قرية رمانة غرب جنين، وداهمت منازل واحتجزت أسيرا محررا.

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وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر عاصم عبد الله صبيحات، ومنزل شقيقه أحمد، وعبثت بمحتوياتهما عقب استجوابهما، واعتلى الجنود على أسطح المنازل ونصبوا القناصة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال احتجز عاصم، قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق من صباح اليوم.


كما داهمت قوات الاحتلال بركسا يعود للمواطن الأسير المحرر شادي أبو صويص وفتشوه، ومنزل المواطن موسى صبيحات في القرية.


يذكر أن سلطات الاحتلال شرعت بتنفيذ عقاب جماعي بحق سكان قرية رمانة من خلال منع العمال والتجار من الدخول الى أراضي الـ48، إضافة الى المداهمات الليلية.

 

وفا


 




 

 


 

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