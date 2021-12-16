الاحتلال يداهم منزلين في أريحا

الوكيل الإخباري-داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في مدينة أريحا، وفتشتهما، وسلمت أسيرا محررا بلاغا لمراجعة مخابراتها.

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وقال مراسل وفا إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل منسق الشبيبة الثانوية في أريحا الأسير المحرر محمد الطوري (35 عاما)، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت منزل الطوري الواقع في حي كتف الواد وسط مدينة أريحا، ودمرت محتوياته وكسرت أبوابه.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منزل سليمان حمدان في أريحا وفتشته ودمرت محتوياته، واستجوبت قاطنيه.



وفا

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