الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في جنين

الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزل أسير محرر في جنين.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، ، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر محمد عبد الله مطلق السعدي في الحي الشرقي من جنين، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.

المصدر : وفا

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