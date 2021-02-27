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السبت، 27-02-2021 03:54 م

استجواب ساكنيه

الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في جنين

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزل أسير محرر في جنين.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، ، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر محمد عبد الله مطلق السعدي في الحي الشرقي من جنين، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.

 

المصدر : وفا 

 

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