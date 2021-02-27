الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في جنين

الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزل أسير محرر في جنين.
وذكرت مصادر فلسطينية ، ، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر محمد عبد الله مطلق السعدي في الحي الشرقي من جنين، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.
المصدر : وفا
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