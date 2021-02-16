الاحتلال يداهم منزل رئيس بلدية برطعة في جنين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا، وداهمت منزل رئيس بلدية برطعة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين، عضو إقليم حركة فتح، غسان قبها وعبثت بمحتوياته.

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وذكرت مصادر فلسطينية، إن المواطن المعتقل من سكان قطاع غزة، وأن الاعتقال جرى بعد مداهمة منزل المواطن ثائر توفيق قبها وتفتيشه.

المصدر : وفا

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