الاحتلال يدفع بـ3 كتائب و7 سرايا بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الفارين

الوكيل الإخباري - قرر الاحتلال الدفع بآلاف الجنود للمشاركة في عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

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وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تقررت زيادة قوات الجيش المشاركة في مساعدة الشرطة بجهود ملاحقة الأسرى إلى 3 كتائب قتالية و7 سرايا.



وفي سياق متصل، أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية بأن شرطة لاحتلال ستحقق اليوم الخميس تحت طائلة التحذير مع عدد من عناصر مصلحة السجون حول اتخاذهم قرارات غريبة في قضية هروب الأسرى الستة.



وقالت مصادر إن لدى الشرطة معلومات تعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الهروب.

المصدر : روسيا اليوم

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