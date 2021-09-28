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الثلاثاء، 28-09-2021 04:25 م

الاحتلال يدمر 2134 منشأة اقتصادية خلال عدوانه على غزة

قصف


الوكيل الإخباري- أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان "تدمير المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي أيار الماضي على قطاع غزة"، والذي أشار إلى تدمير 2134 منشاة اقتصادية.

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ويتناول التقرير استهداف قوات الاحتلال للمنشآت الاقتصادية من مصانع وورش حرفية ومحال تجارية ومنشآت سياحية، وكذلك الأراضي الزراعية، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، و عمق من معاناة القطاعات الاقتصادية المختلفة وأوضاعها المتدهورة منذ 15عاماً بسبب حصار الاحتلال.


ويرصد التقرير خسائر المنشآت الاقتصادية المدمرة كلياً وجزئياً، حيث تعرضت 2134 منشأة اقتصادية للتدمير الممنهج خلال العدوان الحربي الذي استمر 11 يوماً، مشيرا إلى أن قيمة الخسائر المباشرة في القطاعات الاقتصادية الثلاث بلغت نحو 74.2 مليون دولار، حسب البيانات الأولية التي حصل عليها المركز من وزارة الاقتصاد الوطني في غزة.

 

بترا


 




 

 


 

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