السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يهنئ مناسبة رأس السنة الهجرية

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى باستهداف مدرسة في مخيم النصيرات

إغلاق طريق الفيصلية في مأدبا لإعادة تأهيله

الأردن.. الحبس من ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 1000 دينار لمرتكب هذه المخالفة

مجلس الأوقاف يعلق على منع المصلين من دخول الأقصى

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة

جنرال إسرائيلي سابق يحذر من التورط برفح

معاريف: حماس صاحبة السيادة ولا بديل لها بغزة

متحدث عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو قادنا لهزيمة

السبت، 06-07-2024 08:08 م

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى باستهداف مدرسة في مخيم النصيرات

WhatsApp Image 2024-07-06 at 8.06.17 PM


الوكيل الإخباري - استشهد 15 شخصا وأصيب عشرات آخرين -اليوم السبت- في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة إسرائيلية استهدفت المدرسة، في حين قالت قناة الأقصى الفلسطينية إن عدد شهداء المجزرة ارتفع إلى 14، مشيرة إلى أن مدرسة الجاعوني التي تم استهدافها بغارة إسرائيلية تعرضت للقصف للمرة الثالثة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وقال مراسل الجزيرة إن الصواريخ استهدفت مباشرة النازحين الذين لجؤوا للمدرسة، مشيرا إلى أن القصف استهدف نازحين هُجروا من خان يونس بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي.

وقال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة للجزيرة إن المدرسة المستهدفة في النصيرات تؤوي نحو ألفي نازح، مؤكدا أن لا شيء يبرر استهداف المدارس وقتل عشرات المدنيين.


وقال أبو حسنة إن الوكالة تزود الجيش الإسرائيلي مرتين يوميا بإحداثيات المدارس التي تؤوي نازحين، مشددا على أن الجميع يستنكر استهداف المرافق الأممية وأن ما يحدث على الأرض شيء مجنون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6_news_1720200667

آخر التطورات بشأن إنهاء الحرب والتوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

الاحتلال المسجد الأقصى

مجلس الأوقاف يعلق على منع المصلين من دخول الأقصى

WhatsApp Image 2024-06-20 at 7.54.45 PM

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

63595_17_1701073234

"صحة غزة" تحذر من تداعيات استمرار أزمة الوقود على مرافق الصحة

غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

جنرال إسرائيلي سابق يحذر من التورط برفح

حماس

معاريف: حماس صاحبة السيادة ولا بديل لها بغزة

أخبار متعلقة
58d5dd15-1ed6-40d0-a8b4-1454b8ea40e3

شهداء وجرحى بقصف شمال غزة ووسط القطاع

437230

الأونروا: سكان قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة

1719508892332

الأونروا: سكان غزة يعانون من جوع كارثي

XdNf4DZxSfQVEu4DQfD3kyZgsql98c7kcEE4ndHB

10 شهداء وعشرات الجرحى بقصف الاحتلال غزة والنصيرات

WhatsApp Image 2024-06-19 at 5.12.02 PM

إسرائيل: معبر رفح بين غزة ومصر دُمّر بالكامل

1717790097121

التعاون الخليجي يدين القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا في غزة