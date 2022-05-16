الاحتلال يرفض التماسا ضد إخطارات بوقف العمل بمنشآت في طوباس

الوكيل الاخباري-

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رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، التماسا مقدما من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس، ضد إخطارات بوقف العمل في منشآت سكنية في خربة ابزيق، شمال مدينة طوباس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، بأن سلطات الاحتلال رفضت التماسا ضد إخطارات سلمت عام 2020 بوقف العمل في كرفانات وخيام سكنية.وأضاف بشارات، أنه بناء على رفض الالتماس تستطيع سلطات الاحتلال تنفيذ عملية الهدم ابتداء من السابع من الشهر المقبل.يذكر أن الاحتلال هدم خياما سكنية، وبيوتا متنقلة "كرفانات" وحظائر ماشية، خلال السنوات الماضية لبعض العائلات في المنطقة، التي تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة، ويعتمد سكانها على هذه الخيام و"الكرفانات" كمأوى لهم.