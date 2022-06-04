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السبت، 04-06-2022 04:54 م

الاحتلال يركب زاوية حديدية بجانب الحرم الإبراهيمي

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الوكيل الإخباري - ركبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، زاوية حديدية بجانب الحرم الإبراهيمي، بعد الانتهاء من تركيب هيكل المصعد الكهربائي قبل أيام في محيطه، لتسهيل اقتحام المستوطنين للحرم.

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وأفاد مدير عام أوقاف الخليل، بأن الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تأتي في سياق الحملة التهويدية المستمرة للحرم الابراهيمي الشريف، والبلدة القديمة في الخليل، ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الدولية.


وأكد الجعبري، “أنها محاولة بائسة للمس بعروبة وإسلامية الحرم الإبراهيمي، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية للجم الاحتلال، بما يخدم حفظ قدسيته وإسلامية.


 




 

 


 

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