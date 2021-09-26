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الأحد، 26-09-2021 08:08 ص

الاحتلال يزعم استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباكات

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الوكيل الإخباري - زعمت وسائل إعلام الاحتلال، استشهاد أربعة فلسطينيين، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقعت فجر اليوم الأحد، في قرية بورقين بمدينة جنين.

وقال نير دفوري، مراسل  إحدى القنوات التابعة للاحتلال "تبادل لإطلاق النار بين قوة من الاحتلال ومسلحين فلسطينيين خلال عملية اعتقال في قرية بورقين".

بدوره، قال يوآف زيتون، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت): "حادثة استثنائية الليلة، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين في تبادل لإطلاق النار خلال نشاط لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة للجيش في الضفة الغربية، حيث أن نشاط قوات الجيش لم ينته بعد".

في سياق آخر، أصيب فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة الاحتلال لأحد المنازل في بلدة بيت عنان قرب مدينة القدس.

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المصدر : دنيا الوطن 

 

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