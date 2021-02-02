الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

إصابة أمين عمان بفيروس كورونا

دهس مواطن بمركبة نائب “سيدة” بعمان

3 أحداث هامة تشهدها المملكة الخميس

تحذير من العودة الى الحظر الشامل والاغلاقات بالاردن

الأردنيون يتفاعلون مع خبر وفاة البروفيسور الفلسطيني قاسم - شاهد

مشاهد قاسية لشقيقين يعانيان التوحد ووالدهما : لا أملك إلا الدعاء

التربية : الدوام في موعده بالمدارس الا في حالة واحدة

آلية خاصة لمراقبة منشآت الحزمة الثانية

أسعار الذهب الثلاثاء 2/2/2021

الثلاثاء، 02-02-2021 03:54 م

بعد أن استولت على محتوياتها من خضار وفواكه

الاحتلال يزيل 40 بسطة قرب معبر الجلمة شمال جنين

ط
توضيحية


الوكيل الإخباري - أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 40 بسطة لبيع الخضار والفواكة بالقرب من معبر الجلمة شمال مدينة جنين.

اضافة اعلان

وذكر مجلس قروي الجلمة وأصحاب البسطات إن قوة من جيش الاحتلال أزالت 40 بسطة ومعرشات بالقرب من المعبر، بعد أن استولت على محتوياتها من خضار وفواكه وعربات وألواح من "الزينكو"، بذريعة قربها من المعبر، عرف من أصحابها: محمد ورايق وعماد ومحمود وفايز شعبان، وأحمد زيدات، ووليد أبو زهو، ومازن نصار، وأحمد أبو حنانة، ومحمد أبو شهلة، ومحمد أبو جمهور، ومحمد العجاوي، ومحمد جرار.


وبين أصحاب البسطات أن خسائرهم تقدر بأكثر من 30 ألف شيقل.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
487

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال

1090382e-eb2d-4b37-bf9b-63505417e603

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

من

فلسطين .. الأحد المقبل بداية دوام الفصل الدراسي الثاني

-52462846

الاحتلال يعتقل طفلا في سلفيت

يقتحم

نابلس .. الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

ط

مستوطنون يحطمون 15 مركبة و3 بيوت في سلفيت

أخبار متعلقة
رص

إصابة فلسطينيين إثنين برصاص الاحتلال في جنين

د

الاحتلال يستدعي أسيرا محررا من جنين

اع

جنين: الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين

دد

جنين .. الاحتلال يصور منازل ويستجوب ساكنيها في زبوبا

ن

جنين: الاحتلال يصيب شابا بالرصاص خلال مواجهات

ت

الاحتلال يعتقل شابا من مدينة جنين