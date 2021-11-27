السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح أعمال المؤتمر العاشر للبحث العلمي

العدوان: الافراج عن 16 شخصا تم توقيفهم الاسبوع الماضي

حجاوي يدعو إلى تعليق السفر من كل الدول التي رصدت المتحور أوميكرون

انتاج فيلم وثائقي عن مدرسة الكرك الثانوية للبنين

توصية بتشديد الإجراءات في المملكة إثر متحور أوميكرون

الأحوال المدنية: أرشفة 56 مليون وثيقة تاريخية

150 ألف إصابة بكورونا سُجّلت لمن دون 18 عاماً في الأردن

الضمان: شمول 144 ألف شخص بالمهن الخطرة

4 مشاريع طاقة متجددة في الكرك

أسعار الذهب السبت 27/ 11/ 2021

السبت، 27-11-2021 12:20 م

الاحتلال يستدعي شابا من سلوان ويمدد اعتقال آخر

0RluQ


الوكيل الإخباري-استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك عقب الإفراج عنه، فيما مددت اعتقال آخر.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال سلّمت الشاب سفيان النتشة من الحارة الوسطى في بلدة سلوان، بلاغا، للتحقيق معه يوم غد، بعد الإفراج عنه.


وأضافت المصادر ذاتها، أن سلطات الاحتلال مدّدت اعتقال الفتى محمد علي الغول (17 عاما) من حي راس العامود في سلوان، حتى الاثنين المقبل.
يشار أن قوات الاحتلال اعتقلت النتشة والغول يوم أمس، بعد دهم منزلي ذويهما في سلوان.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61825630b793d

25 مستوطنا يؤدون طقوسا تلمودية عند باب الأسباط

غزة بحر

غزة: الاحتلال يعتقل 5 صيادين ويحتجز قاربهم

09153426672842959801887613322417

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 3

thumb

الأسير محمد العارضة يعاني ظروفاً قاسية وإهمالا متعمدا لوضعه الصحي

thumb (8)

أبو هواش والأشقر يواصلان معركة الإضراب عن الطعام

193330ab-1882-4c91-9e33-a7ac9437562a

الاحتلال يستدعي محافظ القدس للتحقيق

أخبار متعلقة
1771178

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من زيتا شمال طولكرم

اعتقال-6-مواطنين

الاحتلال يعتقل فلسطينيا غرب القدس

CxNUb

هيئة الأسرى توثق شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم

b7f559fe-5e64-4c4a-9e3f-e76a3a75709a

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل

1

مواجهات مع الاحتلال في سلوان

VSLCj

الخليل: وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام