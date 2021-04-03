الاحتلال يستدعي طفلا بعد فشل اعتقاله في الخليل

الوكيل الإخباري- استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلا فلسطينيا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن الاحتلال احتجز طفلا لمدة ساعة تقريبا، وعقب تصدي نشطاء المقاومة والصمود له، ومنعه من اعتقاله، سلّموه بلاغا لمراجعة شرطة الاحتلال، في مركز التحقيق في مركز التحقيق في مستوطنة "كريات أربع".



يشار إلى أن سكان قرية التوانة يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

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المصدر: وفا