السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين لـ الوكيل : ندرس قرارا لتعديل ساعات خدمة التوصيل خلال رمضان

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

قطر: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

دائرة ضريبة الدخل تدعو لتقديم إقرارات دخل 2020 إلكترونياً

بلعاوي لـ الوكيل: تأخير الجرعة الثانية لفايزر جاء لتعزيز المناعة المجتمعية

التعليم العالي : تصديق الوثائق إلكترونيا

جلسة لمجلس الأمة في مبناه القديم غدا

وزير المالية : ارتفاع نسب البطالة أكبر هم للحكومة

الأمانة : التسهيلات العمرانية متاحة للجميع

التربية لـ الوكيل : عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان له بدائل قيد الدراسة سنعلن عنها

السبت، 03-04-2021 02:51 م

الاحتلال يستدعي طفلا بعد فشل اعتقاله في الخليل

unnamed (4)


الوكيل الإخباري- استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلا فلسطينيا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن الاحتلال احتجز طفلا لمدة ساعة تقريبا، وعقب تصدي نشطاء المقاومة والصمود له، ومنعه من اعتقاله، سلّموه بلاغا لمراجعة شرطة الاحتلال، في مركز التحقيق في مركز التحقيق في مستوطنة "كريات أربع".

يشار إلى أن سكان قرية التوانة يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

اضافة اعلان
 

المصدر: وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصرع

القدس .. مصرع طفلة جراء حريق بالعيزرية

159307193322477000

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

1609584842-5630-37

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني

4ba2b9a0a6c060bf70cfef8a31c98122

إصابة فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه مقام يوسف

اسير

الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي بعد 11 عاما من الاعتقال

d110c6a70fcdfbfde987b06b83f814f0

اعتقال 16 فلسطينيا وإصابة آخرين بالضفة

أخبار متعلقة
12202024142434685034584

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قرية طورة

thumb

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

2108c953-37fe-4c53-9a05-64c9c7c40af3

الاحتلال يعتدي على أفراد عائلة بالضرب ويعتقل 3 فلسطينيين في الخليل

65d90165-779a-46be-9f77-c922db51b5a0

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة

ا

إصابة راعي أغنام بانفجار جسم مشبوه بالخليل

unnamed

الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا