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الثلاثاء، 15-06-2021 03:43 م

الاحتلال يستدعي قيادات وكوادر فتح بالقدس

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من قيادات وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم القدس، استدعاءات لمراجعة مخابراتها.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، أن من بين من تم استدعاؤهم شادي مطور وعوض السلايمة، وذلك بالتزامن مع استعداد آلاف المستوطنين إلى تنفيذ اقتحام كبير بالقدس القديمة، ضمن ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.


وكانت سلطات الاحتلال قد دفعت في وقت سابق من اليوم بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما البلدة القديمة منها، استعدادا لاقتحام المستوطنين، وسط إجراءات مشددة تمنع دخول الأهالي والمواطنين.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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