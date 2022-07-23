السبت 23-07-2022
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السبت، 23-07-2022 04:11 م

الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- لاحقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة، واطلقت النار والغاز تجاهها.

وقال مصدر في فلسطين إن زوارق الاحتلال استهدفت بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر قبل أن يفقد مركبين شباكهما وأدوات الصيد الخاصة بهما.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرم الصيادين من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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