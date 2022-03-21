الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر غزة

الوكيل الإخباري-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة والمحافظة الوسطى.

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وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة، وبلدة القرارة شمال شرق المحافظة.



وقال إن قوات الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة الوسطى فتحت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة وادي السلقا جنوب شرق دير البلح وسط القطاع وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.



وأشار مراسلنا إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر غزة، فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر منطقة الزهراء جنوب غرب المحافظة.



يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه أراضي المواطنين الزراعية شرق القطاع وتجاه مراكب الصيادين غربا.

وفا

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