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الأربعاء، 28-12-2022 09:34 ص

الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب غزة

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الوكيل الاخباري - فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأراضي الزراعية، شرق محافظتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي أطلقت النار بشكل مباشر صوب أراضي المواطنين شرق محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، ما اضطر المزارعين الى مغادرة أرضهم خوفا على حياتهم.


يشار إلى أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل شبه يومي صوب أراضي ومنازل الفلسطينيين القريبة من السلك الفاصل شرق القطاع، وهو ما يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.


وفي السياق ذاته، فتحت زوارق الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين العاملين قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة، ولم يسفر إطلاق النار عن وقوع إصابات أو أضرار في قوارب الصيد.

 

وفا

 

 


 




 

 


 

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