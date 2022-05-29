الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وشرق قطاع غزة

الوكيل الاخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع الصيادين في بحر شمال قطاع غزة، والمزارعين شرق مدينة غزة.



وأفاد مصدر في فلسطين، بأن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر القطاع أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدتي جباليا بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.



وأشار إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق غزة فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق المحافظة.



وأضاف، ان جنود الاحتلال المتمركزين في موقعي "كيسوفيم والأحراش" العسكريين شرق خان يونس أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق المحافظة، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.



يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية، ورعاة الأغنام، على طول السياج الفاصل شرق القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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